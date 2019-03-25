نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت حركة "حماس" الحاكمة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن وقف إطلاق النار بين القطاع والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية.

موسكو — سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم "تكللت جهود مصر لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة بالنجاح".

وفي السياق ذاته، ذكرت "رويترز"، أن مسؤولا فلسطينيا كبيرا أفاد بأن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقتا على وقف لإطلاق النار بعد وساطة مصرية.

وذكر المسؤول المطلع على الوساطة المصرية، لكنه طلب عدم نشر اسمه، أن الهدنة ستسري اعتبارا من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وقال المسؤول "تم التوصل إلى توافق ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، سيبدأ عند الساعة العاشرة".

وذكر تلفزيون "حماس" أيضا أنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هذا وبدأت إسرائيل مساء اليوم قصفا صاروخيا عل قطاع غزة حيث هدمت منشآت مدنية وأحدثت إصابات بين المدنيين.

وقامت حركة حماس بالرد على القصف الإسرائيلي حيث أطلقت الصواريخ على مستوطنة سيديروت ونتيف هعسرا ونيرعام.