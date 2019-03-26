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    "وصول"... السعودية تزف بشرى سارة إلى المرأة العاملة

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    زف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار، بشرى سارة إلى المرأة العاملة والموظفات السعوديات.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هدف" أتاح وسيلة نقل للموظفات السعوديات في القطاع الخاص والعام، عن طريق التطبيقات الذكية المرخصة.

    فتاة سعودية
    © AFP 2019 / Fayez Nureldine
    صحيفة: خطوة "غير مسبوقة" بشأن المرأة السعودية
    وأوضحت أن تلك التطبيقات الذكية ستؤمن خدمة مواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بعدما أبرم الصندوق شراكات مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

    وأشارت "واس" إلى أن هذه الخطوة، تأتي ضمن جهود الصندوق، لتمكين عمل المرأة ودعم استقرارها الوظيفي، ضمن تطبيق دعم نقل المرأة العاملة، الذي أطلق عليه "وصول".

    وقال الصندوق إنه يمكن للمرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص التسجيل في تطبيق "وصول"، بعدما اعتمد الصندوق على تعديلات وتحديثات للتطبيق الذكي، لتحقيق أكبر استفادة لأكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل المرأة السعودية.

    وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا.

    ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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