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    وقفة القنيطرة قرب منطقة الفصل، الجولان، سوريا 25 مارس/ آذار 2019

    ناشط سوري: إسرائيل قد لا تفرض الجنسية على سكان الجولان

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    رجح الناشط السياسي في الجولان السوري المحتل، فوزي أبو جبل، بقاء الوضع الحالي في منطقة الجولان على ما هو دون تغيير، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بسيادة إسرائيل على المنطقة.

    القدس- سبوتنيك. وأوضح أن إسرائيل قد لا تفرض على السكان حمل الجنسية الإسرائيلية لأنها تفضل وصفهم بـ "المقيمين" وليس أصحاب الأرض الأصليين.

    وقفة القنيطرة قرب منطقة الفصل، الجولان، سوريا 25 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik .
    بالصور... آلاف السوريين يحتشدون في الساحات تنديدا بقرار ترامب حول الجولان
    وقال أبو جبل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول تأثير القرار الأمريكي على سكان الجولان: "أعتقد أن الأمور ستبقى على حالها في الوقت الراهن، نسبة قليلة تحمل الجنسية الإسرائيلية هنا، والغالبية العظمى ترفض".

    وأوضح: "يبلغ عدد سكان الجولان حوالي 25 ألف، موزعين على خمس قرى".

    وأضاف أبو جبل: "أعتقد أن إسرائيل لن تفرض على سكان الجولان حمل الجنسية الإسرائيلية، ليس لأنها دولة ديمقراطية، بل لأنها تفضل وجود سكان عرب أقل في تركيبتها، وتفضل اعتبار سكان منطقة الجولان مقيمين فيها، وليس أصحاب الأرض الأصليين، كما يسري الأمر على سكان القدس الذين تعتبرهم مقيمين فيها، وليسوا أصحاب الأرض".

    كان الرئيس الأمريكي وقع خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، قائلا إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

    وعن رأيه في القرار الأمريكي، قال الناشط السوري: "سكان الجولان هم سوريون ويرفضون تصريح ترامب، لأنه لا يملك الحق في أن يهدي الجولان لنتنياهو أو لغيره، أعتقد أن هذه الخطوة أراد بها ترامب أن يدعم صديقه الفاشي نتنياهو في الانتخابات المزمع عقدها".

    وأكد أبو جبل: "بالتأكيد موقف سكان الجولان رافض لهذا القرار، وهناك عدة نشاطات وفعاليات ضده، لكن لا أخفي عليك بأن الموقف في الجولان، هناك مجموعة مع النظام السوري، ومجموعة مع المعارضة، وهذا بالتأكيد له تأثير على الموقف ككل، وبالتالي كل جهة تقوم بالاعتراض بطريقتها".

    ولفت أبو جبل إلى أن القرار الأمريكي: "لا تأثير له، لأنه مخالف للقانون الدولي، ولا أحد يأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد، العالم كله يعرف بأن هذا تصريح من زعيم فاشي موتور، لخدمة صديق له وهو نتنياهو، ولا تأثير لهذا القرار، وعندما يتحرر الجولان أو يتم وضع قضية الجولان سلما أو حربا على الطاولة لن يؤثر هذا القرار أبدا".

    وتابع: "مشكلتنا نحن كسوريين أو جولانيين هي ليست مع ترامب أو نتنياهو، بل مشكلتنا هي مع النظام السوري نفسه الذي تخلى عنا منذ عام 67 ليومنا هذا، من 52 سنة وانشغل في تثبيت كرسي حكمه على حساب دماء شعبه، وعلى تهجيره وهذا همه الأول، والجولان بالنسبة له تفصيل صغير جدا".

    بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل
    © Sputnik . Ali Hassoun
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    وحول الحجة الأمريكية بأن الجولان منطقة تمثل تهديدا أمنيا لإسرائيل، قال أبو جبل "هذه ذريعة، المعروف هنا حتى اليهود المواطنين والمستوطنين الذين يتواجدون في الجولان تكتب في الصحافة الإسرائيلية والسياسيين بأن الجولان أكثر منطقة آمنة في إسرائيل، وأن النظام السوري هو نظام يعتمد على قوله، إذا وعد أوفى، فهو وعدهم بوقف إطلاق نار بناء على الاتفاقات الموقعة، وهو ملتزم بها منذ خمسين عاما، وتعتبر هذه المنطقة آمنة بالنسبة لهم أمام التغيرات الحاصلة في المنطقة".

    وتابع أبو جبل: "الأمم المتحدة والعالم وهذه الأنظمة المهترئة من المحيط إلى الخليج، لن تنفع أبدا من نشأتها، فإن لم تكن قويا سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا سيتم اتخاذ قرارات بحقك دون رادع، وللأسف الشديد في ظل هذه الأنظمة والشعوب الخانعة لها، بالتالي سيقوم ترامب وغيره باتخاذ أي قرارات".

    وإجابة عن سؤال حول رأيه بأن القرار الأمريكي بمثابة تحد لسوريا وروسيا وإيران وحزب الله، قال أبو جبل: "لا أعتقد ذلك، روسيا صديقة لإسرائيل أكثر من العرب، وبالتالي الأنظمة العربية لا وزن لها إلا في قمع شعوبها، وبالتالي نتنياهو وترامب وغيرهم يتصرفون في المنطقة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي طرف آخر".

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    الكلمات الدلالية:
    قرار ترامب حول الجولان, الجولان السوري المحتل, أخبار سوريا, الأمم المتحدة, دونالد ترامب, الجولان, إسرائيل, سوريا
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