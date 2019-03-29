إعلان مفاجأة في قطر... وإمهال دول المقاطعة الثلاث لمراجعة قرارها

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن خمس دول أرسلت موافقات رسمية على المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 القادمة في قطر.

قال جاسم الرميحي، أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إن الاتحاد اتبع اللوائح بإرسال الدعوات الرسمية إلى جميع الاتحادات الخليجية الثمانية قبل انطلاق البطولة بسنة، ووصلت وفقا للمواعيد المحددة موافقات خمس وهي من سلطنة عمان، ودولة الكويت، والعراق، واليمن، بالاضافة إلى قطر البلد المنظم، في حين لم ترد اتحادات الإمارات والسعودية والبحرين لأسباب معينة هم يعلمون بهذه الأسباب، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وأضاف: ووفقا للوائح ونظم المسابقات في كأس الخليج فإن وجود خمسة منتخبات هو الحد الأدنى لإقامة البطولة وفي هذه الحالة تقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة، وليس بنظام المجموعات، وبالطبع نوجه الشكر إلى الاتحادات التي قامت بالرد وإرسال موافقاتها على المشاركة.

واستطرد جاسم الرميحي تصريحاته قائلا إن باب المشاركة مفتوح حتى موعد إجراء القرعة أي قبل انطلاق البطولة بثلاثة أشهر بالرغم من أن موعد وصول الردود رسميا قد انتهى، ولكن حرصا منا كاتحاد خليجي على أن البطولة الخليجية هي بطولة الجماهير وشعوب الخليج قررنا أن يكون استمرار الحصول على الموافقات حتى إقامة القرعة.

وعن الموعد المحدد للبطولة قال الرميحي إن هناك عرفا بإقامة البطولة ما بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير القادمين ولكن لم يتم تحديد الموعد الرسمي حتى الآن لأنه لا بد من التنسيق بين لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي وكذلك البلد المنظم والمنتخبات المشاركة حتى نختار أنسب موعد بحيث لا يتعارض مع ارتباطات المنتخبات الخليجية قاريا ودوليا.

وأكد جاسم الرميحي أن هناك إجماعا بين الاتحادات الأهلية الخليجية التي أرسلت ردودها بأحقية قطر في تنظيم خليجي 24 وفقا للوائح خاصة أنها تنازلت عن تنظيم النسخة الماضية لصالح دولة الكويت احتفالا برفع الايقاف من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" على أنشطة كرة القدم في الكويت.