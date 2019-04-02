"أنصار الله" تقصف بالمدفعية تجمعات للجيش اليمني شرق الجبل الاستراتيجي

تجددت المواجهات، يوم الاثنين، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن الجماعة نفذت عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" شنوا بالتزامن مع الهجوم قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش اليمني شرق الجبل الاستراتيجي.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد مواجهات دامية... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 من الجيش اليمني

وأكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش جراء الهجوم والقصف.

إلى ذلك، شنت "أنصار الله" هجوما مماثلا على مواقع للقوات الحكومية غرب مثلث عاهم في مديرية حرض.

وحسب المركز الإعلامي للجماعة، أوقع الهجوم قتلى وجرحى من قوات الجيش، وأُعطبت خلاله آلية عسكرية.

وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق، مقتل وإصابة أكثر من 20 من الجيش اليمني وإعطاب آليتين بعمليات لوحدة الهندسة التابعة للجماعة في مديرية حيران شمال غربي حجة.

على صعيد آخر، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن مقاتلي "أنصار الله" حاولوا التسلل في منطقتي الحلو والغرفة بمديرية المصلوب غرب الجوف.

ووفقاً للجيش، أفشلت القوات محاولة تسلل "أنصار الله" بعد مواجهات عنيفة استمرت ساعات، خلفت قتلى وجرحى من المهاجمين.