"أنصار الله" تعلن شن هجومين على مواقع الجيش السعودي في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها شنت عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش السعودي قبالة السديس في جبهة نجران.

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن مصدر عسكري، قوله إن الجيش السعودي تكبد خسائر في الأرواح والعتاد خلال العمليتين الهجوميتين.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين

وذكرت القناة أن وحدة الهندسة قد تمكنت، أمس الثلاثاء، من تفجير آلية محملة بالجنود السعوديين بعبوة ناسفة في موقع الحماد بذات الجبهة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.