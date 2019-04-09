طيران التحالف يستهدف آليات لـ"أنصار الله" شمال الضالع

نفذ طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات على محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن أربع غارات على آليات ومواقع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في قريتي نجد القرين والعرفاف جنوب مديرية دمت، وقرية يعيس في مريس شمال الضالع.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH كمية الألغام التي زرعها "أنصار الله" صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية

وحسب المصدر، أسفرت الغارات الجوية عن إعطاب عربة بي إم بي وآلية تابعتين لـ"أنصار الله".

وتأتي الغارات عقب إعلان جماعة أنصار الله، إطلاق صاروخ باليستي نوع بدرP1 على تجمعات للجيش اليمني المدعوم من التحالف، شمال محافظة الضالع.

وتشهد مناطق شمال وغرب مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله، حيث تسعى القوات الحكومية إلى استعادة مواقع سيطرت عليها الجماعة أواخر مارس المنصرم، وسط مقاومة عنيفة من مقاتلي "أنصار الله" للحفاظ على ما حققوه من تقدم بسيطرتهم على العديد من المواقع العسكرية ومساحات واسعة في محافظة الضالع الفاصلة بين شمال وجنوب اليمن.