السبسي يدعو لوقف التصعيد العسكري في ليبيا وتغليب الحوار

دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، إلى تغليب الحوار والحل السياسي وتجنب التصعيد العسكري في ليبيا مع اشتداد المعارك بين قوات حكومة الوفاق غربي البلاد وقوات الجيش الوطني في طرابلس.

الجزائر — سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة التونسية، "أكد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في اتصال هاتفي صباح يوم الأربعاء مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، وغسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، على ضرورة تجنب التصعيد العسكري في ليبيا وإنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار لتجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من الخسائر والمعاناة".

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كما شدد السبسي، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بما يعيد إلى هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره ويجنبه ويلات الفرقة والتطاحن، مجددا في هذا الصدد دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.