اليمن .. الجيش يسقط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال الضالع

أعلنت المقاومة الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف، الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية لجبهة مريس في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة حوثية مُسيرة أثناء تحليقها في سماء المحور الشرقي من مريس في مديرية قعطبة (شمال الضالع)".



أشار إلى "إحباط قوات الجيش بالتزامن مع إسقاط الطائرة، هجومين متتاليين للحوثيين في المحورين الشرقي والغربي لجبهة مريس".

وأعلن الجيش اليمني في وقت سابق الأحد، مقتل 25 وإصابة 20 من "أنصار الله" بصد قواته هجوماً للجماعة على مواقع شمال وغرب جبهة حمك غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.