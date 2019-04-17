خبير: قضية المهاجرين الليبيين موضوع مساومة مع الأوروبيين

قال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إن الوضع غير المستقر في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى هجرة نحو 800 ألف مواطن ليبي إلى الشواطئ الأوروبية، إلى إيطاليا في المقام الأول."

قال الخبير الروسي والمحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "يضغط فايز السراج على الجانب الأكثر حدة والإشكالية التي تجذب انتباه الدول الأوروبية، هذه لعبة سياسية".

وتابع الخبير بقوله:

"بسبب الأعمال القتالية، تباطأ تدفق المهاجرين قليلاً، حيث يشارك الأشخاص العاملون في نقل المهاجرين اليوم في الأعمال القتالية بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس، في المستقبل القريب، من غير المرجح أن يتغير الوضع بشكل جذري".

واستطرد بقوله: "يعتزم الليبيون الذين غادروا منطقة القتال العودة إلى ديارهم بمجرد توقف هذه المعارك. لذلك، تصريحات السراج تستند على مخاوف الأوروبيين، وليس على الواقع ".

© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO إيطاليا: تسلل الإرهابيين على قوارب المهاجرين من ليبيا أصبح مؤكدا

ووفقا للخبير إذا تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على طرابلس، فسيحاول السيطرة على المصادر الرئيسية للدخل في هذه المنطقة، بما في ذلك مناطق عبور المهاجرين الليبيين، مشيرا إلى احتمال نشوب أعمل قتالية شرسة في تلك المناطق.

ولفت الخبير إلى تصريحات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حول مشاكل الهجرة وتدفق المهاجرين إلى الدول الأوربية، موضحا أن هذه المسألة تهم الأوروبيين، أكثر من الليبيين أنفسهم. وقال: "من غير المرجح أن يقوم حفتر بايجاد حل لهذه المشكلة من دون اعتراف القوى الأوروبية بمطالبه السياسية واضفاء الشرعية على انتصاراته العسكرية".

واختتم لوكيانوف بقوله: " ستكون قضية الهجرة لحفتر موضوع مساومة، في المقام الأول مع الدول الأوروبية ".