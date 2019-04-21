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    حسن نصر الله

    صحيفة: نصر الله يفجر مفاجئة ويبلغ قادة "حزب الله" موعد الحرب مع إسرائيل

    © AFP 2019 / Patrick BAZ
    العالم العربي
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    ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الأمين العام لـ"​حزب الله​" اللبناني حسن نصرالله​، رجح احتمال نشوب حرب مفاجئة مع ​إسرائيل​ هذا الصيف.

    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo / Bilal Hussein
    إسرائيل ستضرب "حزب الله" بأسلحة غير اعتيادية
    وقالت الصحيفة الكويتية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة.. إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".

    ولم يخف زعيم "حزب الله"، كما نقلت الصحيفة الكويتية، أن "إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى مثل قتل القادة، فلا داعي للتساؤل".

    ولفت نصر الله إلى أن "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل ​حرب 2006​. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ليس مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتردد. ومثلما فعلت إسرائيل في غزة عام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه عام 2019 بهدف إزالة التهديد القادم من حزب الله إلى الأبد. ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة أن تستعد لكل الاحتمالات".

    وبحسب تقدير "حزب الله"، فإن من المحتمل أن تخلي إسرائيل كل المستوطنين من الناقورة وحتى مزارع شبعا في حال اندلاع الحرب لمنع "حزب الله" من العبور وأخذ هؤلاء كرهائن. وتستخدم إسرائيل هذه الخطة كاستراتيجية دفاعية متحركة بهدف محاصرة وقتل القوة المهاجمة.

    ولم تفصح صحيفة "الرأي"، هي الأخرى، عن هوية مصادرها، التي قالت إن "نصر الله لم يكن يوما بهذا التشاؤم، مما رفع احتمال الحرب مع إسرائيل من 50/50 إلى 70/30 نسبيا". وتابعت المصادر "لا يعلم أحد مدى عنف الحرب المقبلة، إلا أن الاعتقاد السائد أن إسرائيل تملك بنك أهداف بنحو 1000 إلى 2000 هدف لتدميرهم في الأيام الأولى من الحرب. وكذلك من المؤكد أن إسرائيل ستبدأ الحرب إذا عرفت مكان نصرالله لتغتاله.. وهذا ثمن تستطيع القيادة الإسرائيلية مقابله إقناع الرأي العام الداخلي بالأثمان التي ستدفعها في حال إرسال حزب الله صواريخه إلى الجبهة الداخلية".

    وقالت "الرأي"، إن "حديث نصرالله تحذيرا لقادة حزب الله لاتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر والإبقاء على حال التأهب"، مؤكدة أن "الترسانة التي يملكها حزب الله كافية لإطلاق مئات الصواريخ العشوائية والدقيقة يوميا ولفترة من الزمن".

    بدوره، نفى مصدر مقرب من "حزب الله" ما ورد في الصحيفة الكويتية، معتبرا أن كل ما ورد في المقال غير صحيح وهو من نسج خيال الكاتب. وأكد المصدر، أن "آخر لقاء داخلي عقده نصرالله حصل قبل أسابيع وسرب بعض مضمون حديثه حينها إلى الاعلام"، وذلك وفقا لموقع "لبنان 24".

    من جانبه، قال موقع "ليبانون ديبايت"، إن نصرالله سيكون له إطلالة إعلامية يوم غد الاثنين يتطرق خلالها الى جملة مواضيع من بينها ملف الموازنة وموقف حزب الله الرسمي منها وبخاصة في ظل الحديث عن إجراءات قاسية قد يتم اللجوء اليها لخفض العجز.

    انظر أيضا:

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