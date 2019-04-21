حزب الترابي يعلق على انسحاب القوات السودانية من "حرب اليمن"

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، علي الحاج، أن مسألة وجود قوات السودان في اليمن مسألة جزئية، والأولوية الآن هي لترتيب البيت في الداخل وتنظيم السلطة.

© REUTERS / STRINGER بعد عزل البشير... خبير يوضح مصير القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن

الخرطوم — سبوتنيك . وقال الحاج، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مسألة وجود قوات السودان في اليمن مسألة جزئية، والأولوية الآن ترتيب البيت في الداخل، الأولوية لتنظيم السلطة، السلطة الآن مركزة في يد المجلس العسكري ، ويجب توزيع السلطة على مؤسسات".

وأضاف: "تلك المؤسسات هي التي ستقرر بشأن الوجود في الخارج وما إلى ذلك، لكن حتى الآن المجلس أعلن التزامه بكل الاتفاقيات مع الخارج، ونحن نؤكد على ذلك لأننا جزء من العالم وهناك اتفاقات وتفاهمات وعلاقات يجب الحفاظ عليها ولكن التفاصيل يجب أن تقرر فيها مؤسسات منتخبة".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أكد في تصريحات نقلتها، وكالة الأنباء السودانية، بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها هناك.

وقال الفريق دقلو، "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن يوم الخميس 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.

ويشارك السودان ضمن التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، والذي يقوم بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين.