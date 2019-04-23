مصر تعلن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمر الإعلان عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات الدستورية.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44%.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".

وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".