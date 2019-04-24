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16:57 24 أبريل/ نيسان 2019
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    أحمد بن سعيد سلطان، مسؤول في شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين السعودية

    "طيران ناس" تخطط لتدشين خط جوي بين السعودية وروسيا

    © Sputnik . Lina Kandakzhi
    العالم العربي
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    كشف أحمد بن سعيد سلطان، المسؤول في شركة "طيران ناس" لخدمات المعتمرين السعودية، أن الشركة تخطط حاليا لتدشين خط طيران بين الرياض وروسيا.

    الحجاج في طريقهم لتأدية شعائر رمي الجمرات
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    الحجاج الروس يؤدون فريضة الحج في السعودية
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    ويشارك سلطان، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للحج والعمرة والاتفاقيات الثنائية بشركة "طيران ناس"، في قمة "قازان 2019" القمة الاقتصادية الدولية الـ 11 لروسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في قازان في الفترة ما بين 24-26 أبريل/ نيسان الجاري.

    وقال سلطان في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش القمة "روسيا دولة غنية بالأماكن التاريخية والسياحية والتي تتوافق مع رغبة السياح السعوديين".

    وأشار سلطان إلى أن مدينة قازان مناسبة للسياح السعوديين وتتوافق مع رغباتهم حيث يوجد بها "مساجد ومطاعم تقدم الطعام الحلال بالإضافة إلى طبيعة الناس (السكان) وتعاملهم الودود".

    وشركة "طيران ناس" شركة سعودية تأسست في 2007، وهي الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

    وبحسب موقع الشركة تضم الشركة أسطول طيران ناس 30 طائرة من طراز إيرباص A320 ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية. ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكباً، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.

    وحصلت "طيران ناس" على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس عام 2017 و2018.

    وأشار سلطان إلى أن شركته تسعى لتحقيق طموح الروس المسلمين في تقديم خدمة جيدة لهم أثناء توجههم لقضاء شعائر الحج والعمرة. 

    الكعبة المشرفة في موسم الحج
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    نائب مفتي روسيا: نتمنى من وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد المنح إلى 25000
    ولفت إلى أن الشركة قدمت عرضا للمسلمين الروس بالحصول على تأشيرة بأسعار تنافسية وبخدمات عالية في موسم شهر رمضان المقبل، وقال: "معروف أن رمضان من أغلى المواسم في المملكة ورغم ذلك قدمنا عرضا لـ1000 دولار تقريبا لأداء العمرة في رمضان، وهو مبلغ معقول وتنافسي حيث سيقيم المعتمر في المملكة لمدة أسبوعين".

    وأكد سلطان على أن المملكة لا تربط بين السياحة والحج والعمرة، مشددا على أن الحجاج والمعتمرين لا يأتون للسياحة وإنما لأداء فريضة دينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها الكثير من المناطق الأثرية والتاريخية، ولا تمنع المعتمرين من زيارة هذه المناطق.

    وكشف نائب الرئيس المشترك لمجلس مفتي روسيا، النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي القسم الآسيوي في روسيا، فوزي سيدو، في حوار لـ"سبوتنيك" العام الماضي أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ نحو 25 مليون مسلم، وتقوم بعثة الحج الروسية (حاج ميسيا) بتقديم طلب إلى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للحصول على منح تمكن الحجاج الروس من زيارة بيت الله الحرام.

    وأوضح سيدو بأن المملكة تخصص 20500 منحة لروسيا مشيرا إلى أن هذا العدد ضئيل مقارنة بعدد الراغبين في أداء الفريضة. وبين نائب مفتي روسيا بأن بعثة الحج الروسية تقوم بتوزيع المنح على الإدارات الدينية المركزية الموجودة في روسيا التي تقوم بدورها بتقديم المنح إلى الشركات السياحية المختصة ببرامج رحلات الحج.

    انظر أيضا:

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