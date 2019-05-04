سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعين شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".

#عاجل أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتيْن صاروخيتيْن في شمال قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2019

​كما أكد "رصد حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "القبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في جنوب #اسرائيل فتم رصد اطلاق نحو ٥٠ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت #القبة_الحديدية من اعتراض عشرات منها. يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2019

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2019

​​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.