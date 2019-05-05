العراق: ملتزمون باتفاق "أوبك+" ولن نتخذ أي قرار لتعويض نقص المعروض

أكد العراق، اليوم الأحد، التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة "أوبك"، وعدم سعيه لسد النقص في المعروض بالسوق الدولية دون قرار من المنظمة.

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان، بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، إن "العراق يحترم اتفاق خفض الإنتاج ويلتزم به إلى أبعد من ذلك، لأنه يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق النفطية العالمية".

© Sputnik . Maxim Blinov نوفاك: روسيا لا ترى حاجة لمراجعة ضوابط اتفاق (أوبك+)

وتابع الوزير، بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز" ، أن "العراق لا يتخذ قرارا فرديا بزيادة الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الأسباب لأنه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى إلى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الأسواق العالمية، وتعمل على استقرار الأسواق النفطية العالمية والحصول على أسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء".

كما ذكر أن المنتجين في منظمة "أوبك" والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتخذون قرار الزيادة أو خفض الإنتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها.

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 مايو/ أيار الجاري بمشاركة العراق لبحث أوضاع السوق والاستماع إلى تقرير اللجنة من أجل رفع التوصيات اللازمة إلى الاجتماع الوزاري، الذي يعقد في فيينا خلال شهر يونيو/ حزيران لاتخاذ القرار المناسب.