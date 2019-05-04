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    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - الرئيس الإيراني حسن روحاني

    روحاني: نقاوم مخططات أمريكا بتعزيز الصادرات غير النفطية

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    العالم
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    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه "يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية".

    الخارجية الإيرانية
    © Sputnik. Sipo
    الخارجية: إيران لا تعطي أي اعتبار أو قيمة للإعفاءات التي منحتها واشنطن أو رفعتها
    ونقل التلفزيون الرسمي اليوم السبت عن روحاني قوله إن "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي، ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وأضاف: "يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو الجاري.

    وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

    كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية". بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها".

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