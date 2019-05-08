تعديلات على "صراع العروش" بعد فضيحة كوب "ستاربكس"

أعلنت شبكة HBO الأمريكية التي تعرض Game of Thrones بحذف كوب قهوة "ستاربكس" الذي ظهر في الحلقة الرابعة من الموسم الثامن، وتسبب في إحراج كبير لصناع المسلسل.

وأكدت الشركة أن باستطاعة أي مهتم أن يشاهد النسخة المعدلة عبر خدمة HBO Now.

HBO has now edited that Starbucks cup out of the ‘Game Of Thrones’ scene:https://t.co/Z05gmipqni pic.twitter.com/ynmTyX8JW9 — Highsnobiety (@highsnobiety) May 8, 2019

​وتبلغ تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب.

وتسبب ظهور كوب قهوة "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، في انتقادات كبيرة من متابعيه، الذي اعتبروا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

You're telling me they had TWO YEARS to put together a decent show and they couldn't even spot the goddamn Starbucks cup in Winterfell??!?! #GameOfThrones pic.twitter.com/8opg7nyydv — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) May 6, 2019

​وظهر الكوب، على الطاولة أمام دنيريس تارغيريان، أو "أم التنانين"، إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل عندما اجتمع أبطال العمل للإحتفال بالنصر على "ملك الليل".

واعتذر فريق المسلسل عن ظهور الكوب، وأكدت الشركة في بيان لها على أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن دنيرس قد طلبت كوبا من الشاي".

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019

وسخرت مجموعة ستاربكس من ظهور منتجها في المسلسل الخيالي.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

​​واعتبر بيرني كاولفيلد، أحد المنتجين المنفذين للمسلسل، أن ظهور كوب "ستاربكس" ما هو إلا "زلة بسيطة".

وسجل المسلسل أرقاما قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.