الناطق باسم "قوة سرت": مستعدون لمواجهة أي هجوم على المدينة

قال طه حديد الناطق باسم قوة حماية وتأمين مدينة سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن القوات مستعدة لصد أي هجوم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الأوضاع مستقرة في سرت حتى الآن، فيما تقوم الدوريات بعملها في داخل سرت وفي الأودية على أطراف المدينة، وأنه لم يرصد أي تغير عن الأيام الماضية حتى الآن.

© REUTERS / REUTERS TV رصد الخريطة الكاملة لقبائل ليبيا ومواقفها من معركة طرابلس

وأوضح أنه تم استدعاء كافة التشكيلات الخاصة بقوة حماية المدينة خلال الأيام الماضية، في حين أنه لم ترصد أي قوات أخرى بالقرب من المدينة. مؤكدا عدم وقوع أي اشتباكات أو مؤشرات على ذلك خلال اليوم السبت.

وشدد على أن القوات تتوقع شن عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، هجوما إرهابيا على المدينة، خاصة بعد العملية التي نفذت في الجنوب الأيام الماضية، وظهور زعيمهم الإرهابي أبو بكر البغدادي، ومطالبته بالانتقام من القوات الليبية.

وتابع أن القوات المكلفة من رئاسة الأركان العامة تنفذ مهامها في المدينة، بالإضافة إلى قوات الدعم التي وصلت من المنطقة الوسطى منذ أيام.

وتداولت العديد من صفحات النشطاء الليبيين اليوم السبت، معلومات عن توجه قوات من الشرق نحو مدينة سرت، فيما لم تعلق أي مصادر رسمية من الجيش الليبي على وجهة القوات حتى الآن.

وفي وقت سابق ظهر زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي وطالب عناصره بالقيام بعمليات استنزافية في ليبيا وبعض الدول الأخرى، بعدما أقره بهزيمته في سوريا والعراق.

وخسر داعش معركة مدينة سرت بعد احتلالها وإعلانها إحدى ولاياته، تبعها خسارة سيطرته على المدن السورية ليصبح دون أي سيطرة ميدانية على الارض في الوقت الراهن.