العراق... حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر "داعش"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم.
وأشارت الوكالة إلى أنهم أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)