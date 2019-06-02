رئيس طيران الإمارات يدعو لإعادة "بوينغ 737" للخدمة

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، إنه ينبغي للجهات التنظيمية في العالم التحرك بشكل منسق لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس للخدمة، محذرا من أن الأمر قد يستغرق ستة أشهر لعودة الطائرات المتوقفة إلى العمل.

وتوقعات رئيس طيران الإمارات، التي تعد شقيقتها فلاي دبي من كبار عملاء الطائرة ماكس، أكثر حذرا من بعض التقديرات الأخرى في القطاع، لكنها تعكس المخاوف التي أثيرت في اجتماع لشركات الطيران العالمية في سيئول من رد فعل غير منسق من الجهات التنظيمية. وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، أنه من السابق لأونه تحديد موعد السماح لطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" بالتحليق في أجواء الدولة، بعد منعها بسبب خلل في نظام الكمبيوتر يؤدي إلى سقوطها.

وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "بوينغ" الأمريكية، إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذي واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.