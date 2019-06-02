البخيتي: استراتيجية محمد بن سلمان لم تعد في صالحهم

قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن "تطوير اليمن لقدراتها العسكرية لم يأت بين يوم وليلة وإنما خلال سنوات من العدوان".

وأشار البخيتي إلى أنه "عندما يكون هناك إرادة يستطيع الشعب اليمني أن يطور قدراته العسكرية وخصوصا أن معظم تقنيات تصنيع الصواريخ والطيران المسير والدفاع الجوي باتت معروفة وفي متناول الجميع".

أوضح عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" ، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" ، أن القضية ليست من أين تأتي التقنية ولكن القضية في من بدأ بالعدوان.

وأضاف "نحن لا نسأل من أين أتت السعودية والإمارات بالأسلحة التي تقصف بها اليمن وإنما نقول لماذا يستخدمون تلك الأسلحة في قتل وحصار الشعب اليمني. ومحاولة نقلهم القضية من أين أتى السلاح وتقنياته والهدف منه هو تضليل الرأي العام العالمي عن القضية الأساسية المتعلقة بالعدوان على اليمن وفرض حصار جائر عليه".

وتابع "اليمن استطاعت تطوير قدراتها الباليستية والجوية مما مكننا من تحقيق معادلة توازن، فلم يعد بإمكان دول العدوان ممارسة عدوانها على اليمن من موقع آمن".

كما لفت إلى أن "تطوير القدرات الدفاعية سيفقد قدرة العدو على التحليق في أجواء اليمن بشكل آمن، وكل هذه التطورات مجتمعة ستكون عاملا مهما في ميل موازين القوى لصالح اليمن ضد دول العدوان وبالتالي استراتيجية حرب النفس الطويل التي أعلن عنها محمد بن سلمان لم تعد في صالحهم ولكن في صالح الشعب اليمني".