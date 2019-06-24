تسجيل
22:31 24 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    فلسطينيون يشاركون في احتجاج على ورشة عمل البحرين لخطة السلام الأمريكية في رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل

    حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    خرج فلسطينيون في الداخل وفي مدن عربية وعالمية، اليوم الإثنين، في مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا لما تسمى "صفقة القرن"، والورشة المقرر عقدها في البحرين.

    مجلس الأمة الكويتي
    © AP Photo / Ali Al-Ghuneim
    "الأمة الكويتي" يدعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين": تضييع الحقوق في فلسطين المحتلة
    وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خرجت المظاهرات أيضاً لدعم مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "الرافضة لكل الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية".

    وتستمر الفعاليات الاحتجاجية، التي دعت لها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتنسيق والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري.

    وكان الرئيس محمود عباس، أكد رفضه المطلق لـ"صفقة القرن"، لأنها "تتجاوز الحقوق الفلسطينية التي ضمنتها الشرعية الدولية، وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية".

    وقال إن أمريكا "لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة لانحيازها الكامل لإسرائيل، وما اتخذته من قرارات مخالفة للقانون الدولي حول القدس واللاجئين وغيرها".

    مشدداً على أن "فلسطين لن تشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساسا له، لأنه لا يجوز بحث الوضع الاقتصادي، قبل السياسي".

    وبحسب (وفا) شارك آلاف الفلسطينيين في المظاهرة الاحتجاجية "على دوار الشهيد ياسر عرفات في مدينة رام الله، التي دعت لها حركة فتح، احتجاجا على ورشة البحرين".

    وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن إننا "هنا على أرض الوطن، وفي كل أقاليم الخارج موحدون خلف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير، لنقول لترامب إن صفقة القرن لن تمر، وإن ورشة البحرين هي ورشة عار وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية، ومن أجل تطبيع العلاقات بين أمتنا العربية ودولة الاحتلال".

    وقالت الوكالة إنه "في غزة شاركت حشود من المواطنين بفعالية رافضة لهذه الورشة ولـ"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة".

    وأشارت إلى أن المشاركين في الفعالية رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تندد بورشة البحرين وصفقة القرن، مرددين هتافات تؤكد على "التشبث بالحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأن قضيتنا سياسية وليست اقتصادية".

    وتشهد مدينة غزة إضرابا شاملا غدا الثلاثاء ومسيرة جماهيرية بعد غد أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على انعقاد هذه الورشة.

    من جانبها أقامت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين وقفة احتجاجية "استنكاراً وشجباً للورشة الأمريكية في البحرين ولصفقة القرن"، وذلك في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق.

    وفي نابلس شارك موظفو البلدية في وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن وورشة البحرين المنوي عقدها يوم غد الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة.

    وعلق المشاركون لافتات باللغتين العربية والانجليزية على مبنى البلدية، أكدوا فيها التفافهم حول القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس؛ في مواجهة صفقة القرن والتصدي للضغوطات والممارسات الإسرائيلية والأمريكية.

    وحسب "رويترز" أحرق فلسطينيون رسوما تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين احتجاجا على خطط تقودها الولايات المتحدة لعقد مؤتمر حول الاقتصاد الفلسطيني تستضيفه البحرين.

    وقالت مجموعات أعمال فلسطينية كثيرة إنها ستقاطع المؤتمر المقرر يومي 25 و26 يونيو/ حزيران والذي يوصف بأنه جزء من خطة السلام المنتظرة منذ فترة طويلة والتي يقودها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره.

    فلسطينيون يشاركون في احتجاج على ورشة عمل البحرين لخطة السلام الأمريكية في رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    فلسطينيون يشاركون في احتجاج على ورشة عمل البحرين لخطة السلام الأمريكية في رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل

    ورددت حشود المتظاهرين في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "فلتسقط البحرين، فليسقط ترامب، فليسقط مؤتمر المنامة".

    وأحرق البعض رسومات كبيرة تصور ترامب كتبت عليها عبارة "صفقة الشيطان".

    وتتهم القيادات في الضفة والقطاع واشنطن بالانحياز إلى إسرائيل واجتمعوا على رفض تركيز المؤتمر على شؤون الاقتصاد بدلا من تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

    وقال كوشنر لـ"رويترز" يوم السبت إن الخطة ستوفر الملايين من فرص العمل وستقلص معدل الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف وستضاعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

    وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، أحرق المحتجون هناك صورا لترامب وعاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

    وتمثل المظاهرات لحظة وحدة سياسية ضد مؤتمر البحرين رغم الخلاف السياسي المستمر منذ 12 عاما بين حركتي "فتح" و"حماس".

    وحسب "رويترز" قالت محتجة تدعى سهام في مدينة غزة "مؤتمر المنامة مسرحية كوميدية، حفل زفاف بدون العروس".

    وستشارك في مؤتمر البحرين دول خليجية عربية إلى جانب مصر والأردن. ومن المتوقع أن ترسل إسرائيل وفدا من رجال الأعمال لكنها لن ترسل مسؤولين حكوميين.

    وقال محتج يدعى محمود برهوش (25 عاما) إنه لا يعرف هل يضحك أم يبكي على مشاركة دول عربية في المؤتمر وهو ما وصفه "بالخيانة".

    وأضاف خلال احتجاج رام الله "يكفيكم ارتماء في أحضان ترامب وأحضان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

    وانتقد متظاهرون آخرون رجل الأعمال الفلسطيني الوحيد الذي قيل إن من المتوقع أن يشارك في مؤتمر البحرين وهو أشرف الجعبري. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن من المنتظر حضور ما لا يقل عن 15 فلسطينيا.

    وقالت ميسون القدومي، وهي ناشطة من رام الله تنتمي لحركة فتح وتبلغ من العمر 32 عاما، "من يقبل على نفسه المشاركة في هذا المؤتمر ليس فلسطينيا وغير مرحب به في فلسطين ويجب أن يكون هناك قرارات وإجراءات ضد من يشارك في هذا المؤتمر".

    وجدد قادة فلسطينيون الدعوة اليوم الاثنين لمقاطعة المؤتمر.

    وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية للصحفيين قبل اجتماع للحكومة "المشروع الاقتصادي الأمريكي وورشته في المنامة تبييض للاستيطان وإضفاء للشرعية على الاحتلال".

    وفي غزة قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الفلسطينيين "لن يبيعوا حقوقهم بكل أموال الدنيا".

    انظر أيضا:

    "الأمة الكويتي" يدعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين": تضييع الحقوق في فلسطين المحتلة
    كوشنر: مقاطعة "ورشة البحرين" خطأ استراتيجي
    الإمارات تعلن رسميا قرارها بشأن المشاركة في "ورشة البحرين"
    متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات
    مصر تعلن مشاركتها رسميا في ورشة البحرين
    كيف يؤثر الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية على ورشة البحرين الاقتصادية
    إسرائيل تشارك في "ورشة البحرين"
    "ورشة البحرين"... "فلسطين" بين المكاسب الاقتصادية والخسائر السياسية
    هل تشارك الأردن في "ورشة البحرين"
    إذا كانت فلسطين غير حاضرة... لماذا تستمر "ورشة البحرين"
    منظمة التحرير الفلسطينية: الهدف من ورشة البحرين هو البدء بتنفيذ صفقة القرن
    قطر تعلق على "ورشة البحرين": تتطلب صدق النوايا
    مستشار الرئيس الفلسطيني يشكر قطر ويعلق: ما يحدث في البحرين "ورشة" لن نشارك فيها
    قبل ورشة البحرين... كوشنر ونتنياهو يلتقيان قريبا
    الكلمات الدلالية:
    ورشة البحرين, جاريد كوشنر, ملك البحرين, محمود عباس, البحرين, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مراسم احتفالية آليه باروسا (الأشعة الحمراء) خريجي المدارس (طلاب الثانوية العامة) في مدينة سان بطرسبورغ
    احتفالات مبهجة وبراقة لطلاب الثانوية تعم أنحاء روسيا
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك