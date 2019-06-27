إيران واليمن وخاشقجي... ولي العهد السعودي وماي يجتمعان بقمة العشرين

أعلن جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.

قال المتحدث الرسمي للصحفيين "ستستغل ماي الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد بما في ذلك ضرورة تهدئة التوتر في الخليج وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع في اليمن" مضيفا أن ماي ستناقش أيضا قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ بحسب "رويتر".

كما يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إنه من المقرر أن يناقش ترامب وولي العهد السعودي خلال اللقاء تصاعد التوترات مع إيران وتهديداتها لاستقرار المنطقة.

كما يلتقي الأمير محمد بن سلمان رؤساء الدول والحكومات لأكبر عشرين اقتصاد في العالم الجمعة والسبت في مدينة أوساكا اليابانية ثاني مركز اقتصادي لليابان، ضمن فعاليات قمة العشرين.

وكان ولي العهد السعودي وصل في وقت سابق الخميس إلى اليابان، قادما من كوريا الجنوبية بعد زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار كانساي الدولي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير المملكة في اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي في اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.