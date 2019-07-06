عقيلة صالح يكشف عن 5 شروط لقبول مبادرة السراج

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن هناك 5 شروط لقبول مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التي أطلقها قبل 20 يوما.

وأوضح صالح لـ "بوابة الوسط" الليبية "يجب أن يصدر قرار رسمي بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجموعة المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته الراهنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس ".

وأضاف: "لا بد من الاعتراف بدور الجيش الوطني الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش الوطني الليبي في كافة المحافل الدولية والإفراج فورا عن المعتقلين داخل معتقلات الميليشيات".

وتابع قائلاً: "فائز السراج وداعموه بالداخل والخارج هم السبب الرئيس في إفشال وتقويض كافة جهود التسوية السياسية بتحالفاتهم الواضحة والصريحة مع جماعات وميليشيات إرهابية".

شاهد | عقيلة صالح: فائز السراج مرفوض من البداية ومجلس النواب لم يمنحه الثقة وعلى السراج أن يهاجر من ليبيا.#العدوان_على_طرابلس #قناة_فبراير_الفضائية #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/DvLiUnIc2e — قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 5, 2019

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أطلق في 16 يونيو/ حزيران الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية، تضمنت 6 محاور منها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، والاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، وآليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا.