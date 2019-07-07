الأردن يحظر "بابجي".. وهذا السبب

أفادت وسائل إعلام أردينة بقيام السلطات بحظر لعبة فيديو "بابجي" المنتشرة بين أوساط الشباب في البلاد، بعد عد ثبوت تسببها في أضرار عدة لمستخدميها حسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وفي تصريح صحفي ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، غازي الجبور أن الهيئة حريصة على حجب التطبيقات والألعاب التي يثبت تسببها في أضرار اجتماعية واقتصادية، مؤكداً التحقق من سلبيات "بابجي"، وهو ما اقتضى حجبها.

— Maina Daizee (@DaizeeMaina) July 7, 2019

وأوضح الجبور أن الهيئة طبقت القرار وفق قانون الاتصالات الذي ينص على حماية المستفيدين من خدمات الاتصالات من أي مخاطر، خصوصا بعد ثبوت أن "بابجي" ينجم عنها سلبيات اجتماعية كبيرة مثل العدائية والإدمان والانعزال.

وأضاف أن الهيئة شرعت منذ نحو عام ونصف بتوعية مستخدمي الهواتف الذكية بمخاطر اللعبة، وحثِّ أولياء الأمور على تكثيف مراقبة أبنائهم، وتجنيبهم الانخراط في "بابجي"، ولكن انتشارها الواسع تطلب اتخاذ القرار المذكور.

وحسب الجبور فإن الهيئة ستواصل دورها في حجب أي لعبة أو تطبيق يتبيّن أنه يؤدي إلى أضرارا اجتماعية أو اقتصادية.