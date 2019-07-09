أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في "حزب الله" اللبناني

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" اللبناني، محمد رعد، والمسؤول الأمني وفيق صفا، والسياسي أمين شري، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.