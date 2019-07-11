حقوقي يمني جنوبي: قبول قيادة طارق صالح للقوات المشتركة جريمة

بعد الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة للقوات المشتركة التابعة للتحالف في الساحل الغربي لليمن، تحدث عدد من السياسيين الجنوبيين عن رفضهم القاطع لوجود العميد طارق صالح ضمن القيادة، معللين ذلك بأنه ضد مطالب وقضية الجنوبيين وأنه أحد أركان حكم الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح.

قال رائد الجحافي، السياسي والحقوقي الجنوبي، لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "إعلان دمج المليشيات والفصائل المسلحة في الساحل الغربي تحت قيادة المدعو طارق عفاش، الذي يدخل ضمن مكونات تلك الفصائل الجنوبية كالمقاومة الجنوبية وغيرهم، القبول بها من قبل الجنوبيين "جريمة".

وأضاف الجحافي، "طارق عفاش هو من "احتلت" قواته أرض الجنوب عام 1994م، وظل يسفك دماء الجنوبيين وينهب ثروات الجنوب، فأي تحالف معه جريمة وتنازل عن الهدف الذي سقط لأجله آلاف "الشهداء".

وكان العقيد مأمون المهجمي قد أعلن اليوم الخميس عن قائمة بأسماء قادة القوات المشتركة التي تم تشكيلها، من بينهم العميد طارق صالح، قائد قوات حراس الجمهورية، أسماء أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي تحت قيادة التحالف العربي، وشملت القائمة هيثم قاسم طاهر، علي سالم الحسني، ورائد الحبهي، وحمدي شكري، وعبد الرحمن اللحجي، وطارق صالح، وبسام المحظار، وعلي الكنيني، وسليمان الزرنوقي، وأحمد الكوكباني، وصادق دويد.

Tariq Saleh has been appointed head of a unified operations command (National Resistance, Tihama, and Giants Brigades) for #Yemen's Red Sea coast after #UAE drew down its presence in the region. Southerns fighting on the coast won't be happy about this. https://t.co/TPzWnEji59 — Maher Farrukh (@MaherFarrukh) July 10, 2019

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.