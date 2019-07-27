Widgets Magazine
تسجيل
18:10 27 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    فشل عملية تبادل مخطوفين سوريين بمعتقلين لجبهة النصرة شرق حلب

    فشل عملية تبادل مخطوفين سوريين بمعتقلين لجبهة النصرة شرق حلب

    © Sputnik . LAMA KIALY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أنه تم اليوم السبت تأجيل "عملية تحرير مخطوفين سوريين" كان من المفترض أن يتم بموجبها تحرير 15 مختطفا سوريا من مدنيين وعسكريين كان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اختطفهم خلال السنوات السابقة.

    كاميرا سبوتنيك ترصد صبيحة مجزرة الوضيحي جنوب حلب
    © Sputnik .
    مركز المصالحة الروسي: مسلحون قصفوا بلدات في حماة وحلب بسوريا
    وأشارت المصادر إلى أنه كان مقررا أن تخلي السلطات السورية سبيل 15 موقوفا يتبعون لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إطار "العملية" التي رتب لها الهلال الأحمر العربي السوري، ولم تفصح المصادر عن أسباب تأجيل العملية التي كان من المقرر أن تتم عند معبر قرية دير قاق التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي.

    ولفتت المصادر إلى أن خلافات طارئة أدت إلى تأجيل تحرير المخطوفين بسبب محاولة الجماعات المسلحة فرض شروط إضافية على "الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكدة أن العمل سيستمر خلال الساعات والأيام القادمة لتحرير المخطوفين.

    وكانت قرية دير قاق التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي شهدت في الثاني عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي تحرير 20 مدنيا وعسكريا كانت التنظيمات الإرهابية المسلحة اختطفتهم خلال السنوات السابقة.

    وكان الجيش السوري تمكن عبر عملية تبادل، في السابع عشر من شهر مايو/ أيار الماضي من تحرير عشرة مخطوفين مدنيين وعسكريين، بينهم طفل وامرأتان، كان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اختطفهم خلال السنوات الخمس السابقة، حيث تمت عملية التبادل بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري على معبر العيس بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معه في ريف حلب الجنوبي الغربي، وحصلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) من خلال عملية التبادل على 27 موقوفا لدى السلطات السورية.

    أما المخطوفين الذين تمكن الجيش من تحريرهم بموجب عملية التبادل فهم عشرة مدنيين وعسكريين، ينهم عائلة تم اختطافها من منزلها قبل أكثر من 5 سنوات أثناء دخول مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب عام 2013، فيما لم تتضح جنسيات الأشخاص الذين أفرجت عنهم السلطات السورية.

    وتبذل الدولة السورية جهوداً كبيرة لتحرير جميع المختطفين من براثن التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم وقد نجحت خلال الأشهر الماضية بتحرير أعداد من المختطفين.

    يشار إلى أن ملف المفقودين في سوريا يعتبر حتى اليوم أحد أكبر الملفات الاجتماعية والأمنية الشائكة، وتكاد لا تخلو قرية أو مدينة سورية إلا وفيها مخطوفين لا يزالون حتى اليوم مجهولي المصير، إضافة إلى المخطوفين من العسكريين السوريين خلال المعارك الجارية مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل مدعومة من عدد من الدول الإقليمية والغربية.

    وفي سياق الحرب الإرهابية الدامية التي تتعرض لها سوريا منذ عام 2011، تم تسجيل العديد من عمليات الخطف وخاصة الاختطاف الجماعي التي شهدتها بعض القرى الحدودية بين سوريا وتركيا سواء في قرى مدينة حلب أو اللاذقية. ليدخل قسم كبير من هؤلاء بعد ذلك في عداد المفقودين، علماً أنه تم اختطافهم وفق وقائع مشهودة ومحددة.

    كما شهدت عدد من المناطق السورية الكشف عن مقابر جماعية تحوي نساء وأطفال ورجال ممن كانوا في عداد المفقودين إلى أن تم اكتشاف مقتلهم بعد خروج الجماعات الإرهابية المسلحة من تلك المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

    وقد أسهمت عمليات المصالحة التي تقودها الحكومة السورية، عبر وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية برعاية، في الإفراج عن مئات المخطوفين في سجون العصابات الإرهابية المسلحة، وخاصة منهم الأطفال والنساء.

    وعلى المقلب الآخر، لا تزال الجماعات المسلحة تعتبر أي إرهابي، تم إلقاء القبض عليه خلال ممارسته أعمالاً إرهابية، مخطوفين ومعتقلين عند الدولة السورية وأنه يجب إطلاق سراحهم.

    وبحسب وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر فإن دولاً إقليمية وغربية "وليس فقط التنظيمات الإرهابية المسلحة" تتعامل مع ملف المختطفين كملف ضغط على الدولة السورية وكانت هذه الدول هي التي تؤخر دائما التعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن ملف المختطفين يجب التعامل معه بهدوء ومعالجته والبحث عن مصير المفقودين حتى آخر مختطف أو مفقود موثق، موضحا أن الجماعات المسلحة تمكنت من إخراج عدد من المختطفين باتجاه تركيا والأردن.

    انظر أيضا:

    فيسبوك يكافئ طالبا سوريا لاكتشافه ثغرة أمنية خطيرة
    رئيس عربي يرغب منذ زمن بعيد بزيارة سوريا
    التحالف الدولي يعلن عن حصيلة القتلى المدنيين خلال عملياته في سوريا والعراق
    الخارجية الأمريكية: نأمل بمواصلة المحادثات مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا
    عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة
    أكثر من 100 عائلة نازحة تعود إلى سكنها بين العراق وسوريا
    سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني
    إذاعة عبرية: إسرائيل فشلت في سوريا 
    الخارجية السورية تستنكر التدخل الأمريكي في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة وتعقيدها
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, جبهة النصرة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاتة تلتقط صورة لجسر القرم عبر مضيق كرتش
    "قبلة الكوبرا" وبوتين يلاعب طفلة في الكرملين... صور الأسبوع من "سبوتنيك
    أمريكا تطلب من تركيا عدم استخدام إس-400
    أمريكا تطلب من تركيا عدم نشر "إس-400"
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك