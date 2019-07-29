بالفيديو... توثيق حادث مروع ترك "أصداء واسعة" في السعودية

ووثق سائق الحادث، حيث قام قائد مركبة بالخروج من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر بسرعة جنونية بين السيارات، مما تسبب في حادث مروع لسيارة.
واصطدم السائق بسيارة فقد سائقها السيطرة عليها لتتجاوز الجدار الفاصل بين وتصطدم بعدد من المركبات التي كانت تسلك الطريق بالاتجاه المقابل.
🎥 #فيديو| ليس مشهداً من فيلم «السرعة والغضب».. متهور في #جازان يتسبب بحادث مروري على طريق #صبيا.. والمرور يطيح به. (متداول) #عكاظ https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/ckpPOopomv— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 29, 2019
وأعلنت السلطات السعودية التوصل للمركبة التي تسببت في الحادث الذي ترك أصداء واسعة على مستوى المملكة.
📷 #صور | المرور يضبط مُتهور تسبب في حادث مُروِّع على طريق #جازان - #صبيا #عكاظ https://t.co/uspcQoK1h5 pic.twitter.com/L3rvyGCiAk— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 29, 2019
وذكرت سلطات المرور السعودية أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)