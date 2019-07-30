بالفيديو.. الجيش السوري ينتشر على طريق استراتيجي شمال حماه بعد تحريره

واكبت كاميرا "سبوتنيك" جانبا من بدء وحدات التثبيت بالجيش العربي السوري التمركز في محيط الطريق الاستراتيجي الواصل بين مدينيتي محردة والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه كانوا قد قطعوا هذا الطريق الحيوي بعد سيطرتهم مطلع الشهر الماضي على المقطع الواصل بين بلدتي "تل ملح" و"الجبين" بريف حماه.

وبقيت الأمور على هذه الحال إلى استعاد الجيش السيطرة على البلدتين أول أمس، وبدأت وحدات التثبيت بالتمركز في محيطه استعدادا لاستئناف حركة المرور على هذا الطريق الذي يربط مدن ريف حماه الشمالي بسهل الغاب.

© Sputnik . Basil Shartouh انتشار الجيش السوري على طريق استراتيجي شمال حماة بعد تحريره

ويعد هذا الأخير إحدى سلال الغذاء والمنتجات الزراعية الصيفية في سوريا.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية كانت قد سيطرت على "تل الملح" من خلال هجوم معاكس عنيف شنته على الموقع الإستراتيجي الذي مكنها من قطع طريق محردة – السقيلبية.