إيران وعمان تعتزمان إطلاق خط بحري من "جاسك" إلى السلطنة

تعتزم إيران وسلطنة عمان إطلاق خط بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ السلطنة مباشرة بدلا من نقل الشاحنات بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الملحق التجاري الإيراني لدى السلطنة، عباس عبد الخاني، حسبما نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم السبت، إن "الخط المزمع إطلاقه سيخصص لنقل السلع سريعة التلف مثل الفواكه من ميناء جاسك جنوب شرق إيران والمطل على خليج عمان ".

وأوضح عبد الخاني أن الخط سيتم تدشينه برعاية شركة إيرانية، لافتاً إلى أن شاحنات الخضروات والفواكه كانت تنقل بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.

وأردف "بتدشين الخط الملاحي الجديد ستشهد الصادرات من إيران إلى عمان نشاطا أكبر".

كان عبد الخاني قد أعلن، في تصريح صحفي سابق، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان حققت نموا بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي، وأوضح أنه تم خلال الفترة ما بين 21 آذار/مارس و22 آب/أغسطس 2018، تصدير 1.1 مليون طن من السلع بقيمة 392 مليون دولار.

ويذكر أن جملة من العوامل، في مقدمتها سهولة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال وتسجيل الشركات للإيرانيين وتطوير أسطول الشحن والنقل، أسهمت بشكل إيجابي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.