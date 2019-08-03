بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب

أرسل أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء نواف الأحمد، برقيات تعزیة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواساته في ضحایا حادث إطلاق النار في أحد المراكز التجاریة بولایة تكساس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحایا والمصابین.

وأعرب أمير الكويت خلال البرقية عن خاص تعازيه، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابین. مؤكدا استنكار دولة الكویت وإدانتها الشدیدة لهذا العمل الإجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي https://t.co/nTkfRs1iie #الكويت #كونا

(أ.ف) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 3, 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، وتشير التقارير الى سقوط عدد كبير من القتلى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.

وقالت الشرطة، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر"، "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وارتفع عدد قتلى حادثة إطلاق النار إلى 19 شخصا و إصابة 40 آخرين بجروح ، وجاء ذلك وفقا ما نقلته شبكة " إن بي سي" نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون.