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    حداد في نيوزيلندا، الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشيرتش، 18 مارس/ آذار 2019

    ماذا قالت مديرة شرطة نيوزيلندا عن تأمين الحج

    © AP Photo / Mark Baker
    العالم العربي
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    قالت نائلة حسن مديرة شرطة نيوزيلندا، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة نموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به.

    وبحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية، أعربت نائلة صاحبة الخطاب الشهير عقب حادثة مسجدي نيوزيلندا عن انبهارها بالتقنيات الحديثة المستخدمة بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، وأنه يستحق الفخر بهذا الصرح الأمني الفريد.

    ​والمركز الوطني للعمليات الأمنية هو حلقة الوصل والتنسيق بين القطاعات الأمنية، أو إدارة الأزمات والحالات الطارئة بوزارة الداخلية السعودية، وهو المسؤول عن تأمين موسم الحج.

    واستقبل اللواء ركن عبد الرحمن بن محمد الصالح استقبال قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، مديرة شرطة نيوزيلندا، وعددا من الشخصيات البارزة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الأربعاء، وأطلعهم على جهود مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة الحجاج والمواطنين والمقيمين.

    ​وقالت نائلة: "في الحقيقة شاهدت مساء أمس مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة الذي طوع التقنية الحديثة واستخدمها لخدمة الحجاج وزار المشاعر المقدسة، الأمر الذي أسهم في جودة سرعة استقبال البلاغات وترحيلها وبالتالي انعكس ذلك على سرعة متابعة البلاغات في موقع الحدث بشكل سريع، وهذا يدل على أسبقية التطوير واحترافية المسؤولين في المملكة العربية السعودية".

    وأضافت: "أسأل الله لهم ولجميع العاملين في المملكة التوفيق لما قدموا من خدمات إنسانية وأمنية لحجاج الرحمن تعجز الكلمات عن وصفها منذ وصوله إلى المملكة".

    وحازت نائلة على شهرة واسعة في أعقاب الأحداث الدموية التي شهدتها بلادها في مارس/ آذار الماضي، بعد حادثة إطلاق النار على مصلين داخل مسجدين في نيوزيلندا.

    وانتشر مقطع مصور لنائلة تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلقي خطابا باللغة العربية أمام حشد من الناس ضمن فعالية تأبين لضحايا هجوم كرايست تشيرش.

    ​وعرفت نفسها بأنها الضابطة نائلة حسن، تعمل كقائدة في الشرطة وفخورة بأنها مسلمة، فصفق لها الجميع.

    وقالت: "مثل كل زملائي في شرطة نيوزيلندا، أشعر بالصدمة من أحداث كرايست تشيرش. هذا وقت عصيب على أهلنا المسلمين وكل أهالينا هنا في نيوزيلندا وحول العالم". وتعهدت نائلة حسن، "بفعل كل ما في وسعنا لدعم مجتمعاتنا (في نيوزيلندا) وخاصة المسلمين إن شاء الله".

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    الكلمات الدلالية:
    استقبال الحجاج, أخبار الحجاج, عدد الحجاج, هجوم مسجد, نيوزلندا, خادم الحرمين
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