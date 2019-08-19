تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

قال مصدران مطلعان، إن "أرامكو" السعودية طلبت رسميا من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة، بينما لم ترد "أرامكو" على طلب من "رويترز" للتعليق.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لأرامكو، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018 حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أرامكو" السعودية إنها مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.

وقال مسؤولون سعوديون، إن الحكومة تخطط لإدراج "أرامكو" في 2020-2021، في صفقة تعتبر حجر الزاوية، في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأتى إعلان المسؤول التنفيذي الكبير في "أرامكو"، بعد ساعات من إعلانها أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.