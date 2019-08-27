أردوغان: تركيا لها حق الدفاع عن نفسها وستتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الأعمال العسكرية للحكومة السورية في إدلب تجعل من الصعب تنفيذ اتفاقات سوتشي لحل الوضع".

جوكوفسكي - سبوتنيك . قال أردوغان إن هجمات الحكومة السورية في إدلب "قوضت الهدوء في المنطقة التي أقامتها تركيا وروسيا".

وأضاف أردوغان "تركيا ترغب في مواصلة التعاون مع روسيا في صناعة الدفاع بما في ذلك الطائرات والطائرات الحربية".

وقال الرئيس التركي إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا".

وقال أردوغان إن "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها على طول حدودها وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة".