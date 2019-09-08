العراق يدعو إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية

أعلن سفير العراق لدى الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي، عن دعوته إلى إعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية.

ودعا الدليمي، خلال كلمة افتتاحية أعمال الدورة الـ(152) العادية لمجلس الجامعة العربية في مقرها ب‍القاهرة إلى إعادة عضوية سوريا بالجامعة، فيما طالب السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والحوار لإحلال الأمن والاستقرار ببلادهم.

وقال الدليمي، إن "المنطقة العربية تواجه اليوم، تحديات متسارعة تتطلب إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الأخطار والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية"، مشددا على "ضرورة تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأضاف الدليمي أن "العراق سبق وعانى من الجماعات الإرهابية التي دمرت مدنا كثيرة في البلاد، ولكن تمكن الجيش العراقي من دحر الإرهاب، ما أتاح الشروع في البدء بإعادة إعمار هذه المدن"، داعيا إلى "تضافر الجهود العربية من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لذلك سياسيا وإعلاميا وثقافيا".

وأكد على"أهمية دعم العراق في إعادة الإعمار بعد الانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح الدليمي، أن "القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "ضرورة تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".