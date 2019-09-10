الكويت تصدر تحذيرا لمواطنيها في أستراليا

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، طالبت سفارة الكويت في كانبيرا المواطنين الموجودين في أستراليا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، نظرا لما تتعرض له بعض الولايات الشرقية من حرائق في الغابات.
ودعت السفارة في بيان صادر عنها، إلى التواصل معها في الحالات الطارئة.
سفارة الكويت في استراليا تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من حرائق الغابات https://t.co/09AUkUAjtY#كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 9, 2019
(ح.ط)
وقال مسؤولون في أجهزة الإطفاء بأستراليا، إن رياحا قوية أججت حرائق الغابات في ولايتين فيما تجتاح نيران خارجة عن السيطرة في بعض المناطق آلاف الأفدنة.
وذكرت هيئة خدمات الملاحة الجوية، أن الرياح القوية أثرت أيضا في الرحلات المتجهة إلى مطار سيدني الأكثر ازدحاما في البلاد حيث أغلق أحد مدارجه لثلاث ساعات اليوم، وفقا لرويترز.
واندلعت حرائق الغابات قبل موعدها المعتاد في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز مثيرة تحذيرات من جهاز الإطفاء حيال فصل الصيف، الذي يستمر هناك من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير/ شباط.
The Drake fire, west of Tabulam, from Yulgilbar Station bear Baryulgul. 🔥 @abcnews @abclandline @ABCemergency @ABCRural @NSWRFS pic.twitter.com/RXoORBmVBO— Kim Honan (@kimhonan) September 6, 2019
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة على طول الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز أمس الإثنين. ومن المتوقع أن تتراجع قوة الرياح اليوم الثلاثاء.
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