نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا إلى الأبد (صور+فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات وغور الأردن سيبقى تحت سيادتها إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو: "أعلن عن نيتي مع تشكيل الحكومة المقبلة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".

הצהרת רה"מ @netanyahu: "בכוונתי להחיל ריבונות על בקעת הירדן וצפון ים המלח". צפו pic.twitter.com/dxtJbDlXrg — ערוץ כנסת (@KnessetT) September 10, 2019

وتابع قائلا "أسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وأوضح نتنياهو قائلا "علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة".

صور من مؤتمر نتنياهو الذي أعلن فيه نيته فرض "السيادة الاسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حال أعيد انتخابه الأسبوع المقبل pic.twitter.com/sFAIMgGXgT — وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 10, 2019

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.

وذكر نتنياهو، في كلمة من مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة، "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل كجزء من دولة إسرائيل".

לא יהיו יותר עקירות, ובעזרת השם אנחנו נחיל את הריבונות היהודית על כל הישובים, כחלק מארץ ישראל, כחלק ממדינת ישראל. pic.twitter.com/As18l2RzG1 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 1, 2019

وسيخوض نتنياهو انتخابات جديدة في 17 سبتمبر/ أيلول وإذا تمكن من الفوز فيها فسيحاول تشكيل ائتلاف حاكم مرة أخرى.