السيسي: الإرهاب يستهدف الجيش لأن مصر تسقط بسقوطه

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأن مصر لن تسقط إلا بسقوط جيشها، لذلك فإن الإرهاب يستهدف الجيش.

جاءت تصريحات السيسي في سياق كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بحضور بلغ 1600 شخصا معظمهم من الشباب، والتي أوضح فيها أن "هؤلاء يدركون أن سقوط مصر لن يتحقق إلا بسقوط الجيش وبالتالي نرى مثل تلك الحملات التي تستهدف تشويه الجيش المصري"، بحسب بواية الأهرام الإلكترونية.

وخلال كلمته في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، والتي تناولت تطور وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلى "داعش"، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

وصرح السيسي خلال الجلسة أيضًا بأن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي للمنطقة، مضيرا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا ووسط أفريقيا واليوم يهدف استنزاف الدولة المصرية، بحسب قناة "سي بي سي إكسترا نيوز".

#عاجل| #السيسي: الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا ووسط أفريقيا واليوم يهدف استنزاف الدولة المصرية #eXtranews pic.twitter.com/XXxBS17fBg — eXtra news (@Extranewstv) September 14, 2019

ومن المنتظر أن تأتي الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، لاستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس"، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.