أردوغان يقترح إنشاء مدينة للاجئين على الحدود السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح بظهور الإرهابيين في المنطقة التي تم إنشاؤها على الحدود مع سوريا، مقترحا تحويلها إلى مدينة للاجئين.

موسكو- سبوتنيك. قال الرئيس التركي عقب محادثاته مع بوتين وروحاني في أنقرة اليوم الاثنين "بالنسبة للاجئين هناك (على الحدود السورية) من الضروري إنشاء مدينة لهم، بحيث يشاركون في الزراعة. وأوضحت لزملائي أنه من الضروري إنشاء بنية أساسية لهم. ومن الضروري منع تشكيل ممر إرهابي".

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن التسوية السورية.

هذا وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/ ينايرعام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.