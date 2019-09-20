الرئيس الصيني يدين هجمات "أرامكو" في اتصال مع الملك سلمان

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس شي جين بينغ اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الرئيس الصيني نقل للملك سلمان إدانة الصين للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الوضع.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، أول من أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، إن منشأة خريص استهدفت بأربعة صواريخ.

وأضافت الوزارة أن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ جرى إطلاقها على بقيق التي يوجد بها أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم. كما ذكرت أن الصواريخ التي استهدفت بقيق فشلت في إصابة أهدافها.

أعلنت إدارة الطاقة في الصين، اليوم الجمعة، أن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو في السعودية لن يؤثر على إمدادات الصين من الخام.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الوطنية للطاقة، قوله إن "الصين تملك مخزونات نفط تكفي نحو 80 يوما بما في ذلك المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ومخزون النفط لدى شركات النفط، والمخزونات التجارية".