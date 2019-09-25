زعيم عربي يدعو أردوغان لزيارة بلاده

أعلنت أنقرة عن تلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لزيارة المغرب.

وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لموقع "القناة الثانية" المغربية: "ناقشنا تنظيم زيارة عالية المستوى بين البلدين، إذ تلقى الرئيس أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب"، لم يعلن عن تحديد موعد الزيارة.

ولفت أن ذلك جاء عقب لقاء مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في نيويورك، حيث تنعقد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار جاويش أغلو إلى أنه سيزور المغرب بنفسه، قبل هذه الزيارة المرتقبة لأردوغان من أجل "التنسيق والتحضير لها".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن لقاءه مع نظيره المغربي كان "مثمرا جدا"، ومفيدا بأنه تم خلال المحادثات التأكيد على الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال جاويش أوغلو إن المغرب يبقى بلدا شقيقا بالنسبة لتركيا: "المغرب بلد مهم بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه في العالم الإسلامي والقارة الأفريقية ومنطقة المتوسط. وبالتالي فإن استقرار المغرب، الذي يتمتع به ذو أهمية بالغة لنا كلنا في المنطقة".