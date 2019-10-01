البنك المركزي: مصر لا تواجه أي مشكلة في سداد ديونها

قال مسؤول كبير في البنك المركزي المصري، إن مصر لا تواجه أي مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.

وأشار رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إلى أن مصر تقوم بسداد كل الالتزامات في مواعيدها المحددة، مؤكدا أن "الاقتصاد (المصري) بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كل احتياجاته".

وقال أبو النجا في تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسيس، الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال بمدينة دبي، إن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس/آذار 2017 وحتى نهاية مارس 2019، فيما كان مسؤول بالبنك المركزي قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.

وشارك في مؤتمر بلتون أكسيس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في بحضور أكثر من 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا للترويج للاستثمار في مصر.

وقال أبوالنجا إن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها ولكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار بطبيعة المشكلات والتحديات والإجراءات التي كان سيتم اتخاذها من البداية.

وأشار إلى أن وضوح الرؤية كان عاملا رئيسيا في التسهيل على الحكومة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعدتها على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ومنها إصلاح منظومة دعم الوقود والطاقة وغيرها.

ولفت إلى أن الاتساق في الرؤية لدى الحكومة المصرية من خلال سياسة محددة واستراتيجية واضحة والإصرار على تنفيذها كان من بين العوامل التي جعلت المستثمرين الأجانب أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، دعم من ذلك الرغبة المؤكدة التي ظهرت لدى الحكومة في الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على ما تحقق من نجاحات، فضلا عن المؤسسية في القرار.