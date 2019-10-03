"قسد" يختطف شيخ عشيرة العفادلة العربية ودعوات للتظاهر ضد الاحتلال الأمريكي في الرقة

اعتقل مسلحو تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي الشيخ "مجحم العلي البشير الهويدي"، أحد وجهاء عشيرة "العفادلة" العربية، بعد مداهمة منزله في مدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقال مراسل "سبونتيك" في محافظة الرقة السورية إن مسلحي التنظيم قاموا، الليلة الفائتة، باعتقال الشيخ "مجحم العلي البشير الهويدي" أحد وجهاء عشيرة "العفادلة" العربية بعد مداهمة منزله في حي المشلب بمدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ونقل المراسل عن مصادر محلية في الرقة، أن انتشارا كبيرا لعناصر التنظيم في حي المشلب تخلل عملية الاعنقال التي رافقها إطلاقا كثيفا للرصاص في أنحاء الحي.

وأكدت المصادر بأن تنظيم "قسد" يواصل سياسة التضييق والاعتقال بحق أبناء العشائر العربية، مشيرة إلى أن الشيخ "الهويدي" هو من أشد الرافضين لتنظيم "قسد" وممارساته العنصرية، وهو يترأس القسم الأكبر من أبناء عشيرته الذي يرفضون الانضمام أو التعامل مع جيش الاحتلال الأمريكي والميلشيات التابعة له بشكل تام وعلني، ملمحة إلى أن أن هذا هو السبب الرئيسي وراء اعتقاله.

"قسد" تقتل رجلا عربيا وابنه وتمثل بجثثهما

وعلى التوازي، قامت دورية عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي على قتل رجل مع ابنه من أبناء العشائر العربية وهما من سكان ريف الحسكة، ويقيمان حالياً بريف الرقة وذلك على خلفية انتقامية تزعم بأن ابن شقيق القتيل كان قد قتل شخصا كرديا منذ عامين.

وقالت مصادر محلية بريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" بأن مسلحين يستقلون سيارة دورية لتنظيم "قسد" نصبوا كمينا لشخصين هما "هارون نايف الدندل وابنه عيسى" من عشيرة "عدوان" العربية، وهم من سكان ريف مدينة رأس العين شمالي الحسكة ويقيمان حالياً في قرية الزيدي بريف بلدة سلوك بريف محافظة الرقة، وذلك أثناء ذهابهما باتجاه سوق الارتوازية قبل يومين، وقاموا بقتلهما والتمثيل بجثتيهما بتهمة قيام ابن شقيقه المدعو "ماجد الدندل" بقتل شخص كردي يدعى "بكري أبو حسن" الذي ينتسب هو أبنائه ابنه "الوحدات الكردية" في قرية جنوب رجعان التابعة لبلدة المبروكة بريف رأس العين.

© Sputnik . Ateea Al-Ateea الرقة، سوريا

وتابعت المصادر بأن الشاب "ماجد" ابن شقيق هارون الدندل والمتهم بقتل الشخص الكردي سجن في إحدى سجون تنظيم "قسد" لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف، حيث تم تهريبه مع زوجته إلى تركيا، عبر مهربين تابعين لـ "قسد" بعد دفعه مبلغا ماليا كبيرا لهم، ومع ذلك فقد قام مسلحون آخرون من قسد بملاحقة أقربائه وقتلهم والتمثيل بجثثهم.

دعوات للتظاهر

وفي السياق، وتحت عناوين الرفض لقوات الاحتلال الأمريكي وممارسات تنظيم "قسد" التابعة له في المنطقة، أطلق مجموعة من النشطاء بمحافظة الرقة عبر وسائل "التواصل الاجتماعي" ومنشورات ورقية تم لصقها على الجدران، دعوة للخروج في مظاهرات تحت مسمى "جمعة الكرامة" في عموم محافظة الرقة، احتجاجا على عملية الاعتقال التعسفية التي طالت أبناء محافظة الرقة في الآونة الأخيرة من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم "قسد" الموالي له في مدينتي الرقة والطبقة.