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16:00 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش المصري يرفع راية النصر

    12 دولة عربية وقفت بجانب مصر في حرب أكتوبر... تعرف على دورها

    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    العالم العربي
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    كانت حرب أكتوبر/ تشرين الأول، هي الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل، عندما أطلق 2000 مدفع وابلا من القذائف، باتجاه القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس.

    بدأت حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل، ووصفتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأنها غيرت مجرى التاريخ، عندما جعلت الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر ثقة زائدة بالنفس، في موقف دفاعي، يسعى فيه لحماية دولته الوليدة.

    ومنذ حرب أكتوبر 1973، لم تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل الذي تعرضت له في تلك المواجهة.

    وظلت حرب أكتوبر رمزا للفخر والعزة للمصريين والعرب، لقد دعمت دول عربية الجيش المصري لهزيمة إسرائيل وتحدث موقع أفريقيا الإخبارية عن دور هذه الدول في الحرب وما هي الدول:

    العراق:

    أرسلت العراق إلي مصر سربان من طائرات "هوكر هنتر" في نهاية مارس 1973، وبلغ مجموعات الطائرات التي وصلت مصر 20 طائرة. وساعد صدام حسين مصر بقواته الجوية.

    سوريا:

    قام الطيران السوري بقصف مواقع الجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان يوم 6 أكتوبر، وشارك في الهجوم ما يقرب من 100 طائرة سورية، كما أرسلت إلي مصر فرقتين مدرعة و3 ألوية مشاة وعدة أسراب من الطائرات.

    ​وفي السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر.

    السعودية:

    أنشأت السعودية جسر جوي لإرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة السورية كما أطلقت حظرا عربيا على تصدير النفط يستهدف بلدان العالم بشكل عام وأمريكا وهولندا بشكل خاص لدعمهم لإسرائيل.

    الجزائر:

    طلب الرئيس الجزائري هواري بومدين من الاتحاد السوفييتي شراء أسلحة وطائرات لإرسالها إلى مصر بعد علمه بنية إسرائيل في الهجوم عليها.

    الإمارات العربية المتحدة:

    قطع الشيخ زايد النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها وكان عامل ضغط قوي على الدول الأجنبية.

    ليبيا:

    قدمت ليبيا مليار دولار مساعدات لشراء أسلحة خلال الحرب.

    الأردن:

    شاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة، كما شاركت الأردن في خداع المخابرات الإسرائيلية حيث تم رفع استعداد القوات الأردنية إلى الحالة القصوى يوم 6 أكتوبر 1973 مما أثار قلق إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من جيشها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب.

    المغرب:

    أرسل المغرب لواء مشاة إلى الجبهة السورية، وتم وضع اللواء المغربي في الجولان، كما أرسل المغرب قوات إضافية للقتال تشمل طائرات حربية ودبابات.

    السودان:

    كانت السودان من أوائل الدول التي أعلنت دعمها الكامل لمصر حيث نظمت مؤتمر الخرطوم والذي تم الإعلان من خلاله عن ثلاثية "لا" وهي لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض، وأرسلت السودان فرقة مشاه علي الجبهة المصرية كما لم تتردد في نقل الكليات العسكرية المصرية إلي أراضيها.

    الكويت

    قامت الكويت بإرسال 5 طائرات "هوكر هنتر" إلى مصر، كما بعثت طائرتي من طراز سي 130 هيركوليز لحمل الذخيرة

    تونس:

    أرسلت تونس إلى مصر كتيبة مشاة قبل الحرب كما أعطتها 5 طائرات "هوكر هنتر".

    اليمن

    أغلقت اليمن مضيق باب المندب على إسرائيل.

    فلسطين

    قامت قوات المقاومة الفلسطينية بشغل العدو عن المخابرات المصرية، بنصب الكمائن وزرع الألغام وشن الغارات.

    انظر أيضا:

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