Widgets Magazine
تسجيل
13:47 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن 10 أغسطس 2019

    وكالة: حكومة هادي والانتقالي الجنوبي يقتربان من اتفاق ينهي الصراع في عدن

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت تقارير صحفية عن اقتراب حكومة الرئيس هادي في اليمن، من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في عدن، مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، قولهم إن الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، تقترب من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في عدن، جنوبي اليمن، مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن
    FAWAZ SALMAN
    اليمن... قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي تغادر الحديدة باتجاه عدن
    وأوضحت المصادر أن ذلك الاتفاق يمنح القوات السعودية، سيطرة مؤقتة على المدينة الساحلية.

    وتستضيف السعودية، التي تقود التحالف العربي الذي يقاتل "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء المواجهة التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

    ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف العربي الذي تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015، لإعادة حكومة هادي بعد أن أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء، لكنهم أعلنوا في وقت لاحق أنهم يسعون إلى الحكم الذاتي في الجنوب انقلبوا على الحكومة في أغسطس/آب وسيطروا على عدن مقرها المؤقت.

    وحاول المجلس الانتقالي الجنوبي، توسيع نطاق سيطرته في الجنوب، واشتبك مع القوات الحكومية في أعمال عنف هددت بمزيد من التفتيت لليمن، وتعقيد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

    وقال مسؤولان في الحكومة اليمنية لـ"رويترز" إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن، للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.

    وذكر مصدر ثالث مطلع على المحادثات اليوم الاثنين "هناك حتى الآن، تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جاريا ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات".

    وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

    وشهدت عدن اشتباكات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح، وقد أسفرت المعارك عن سيطرة المجلس على جميع مقرات الحكومة في المدينة.

    وعادت وأعلنت الحكومة اليمنية لاحقا سيطرتها على محافظة عدن التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما نفاه المجلس ونشر صورا لقادته من مطار عدن.

    انظر أيضا:

    مستشار الرئيس اليمني: الحكومة تتعرض لضغوط... وساعات تفصلنا عن عدن
    وزير يمني يكشف عن مقر مؤقت للحكومة بدلا من عدن وصنعاء
    وزير الخارجية اليمني: تعرض جيشنا لضربات عسكرية من الطيران الإماراتي في عدن
    اليمن... قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي تغادر الحديدة باتجاه عدن
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السعودي, السعودية, حكومة هادي, المجلس الانتقالي الجنوبي, الحكومة اليمنية, عدن, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    9 مايو 2019. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعلم الفصل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، فيرا جوريفيتش ، في حفل استقبال للاحتفال بالذكرى 74 على النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
    أفضل اللقطات مع فلاديمير بوتين في 365 يوما
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك