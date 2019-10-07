وكالة: حكومة هادي والانتقالي الجنوبي يقتربان من اتفاق ينهي الصراع في عدن

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب حكومة الرئيس هادي في اليمن، من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في عدن، مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، قولهم إن الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، تقترب من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في عدن، جنوبي اليمن، مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن ذلك الاتفاق يمنح القوات السعودية، سيطرة مؤقتة على المدينة الساحلية.

وتستضيف السعودية، التي تقود التحالف العربي الذي يقاتل "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء المواجهة التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف العربي الذي تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015، لإعادة حكومة هادي بعد أن أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء، لكنهم أعلنوا في وقت لاحق أنهم يسعون إلى الحكم الذاتي في الجنوب انقلبوا على الحكومة في أغسطس/آب وسيطروا على عدن مقرها المؤقت.

وحاول المجلس الانتقالي الجنوبي، توسيع نطاق سيطرته في الجنوب، واشتبك مع القوات الحكومية في أعمال عنف هددت بمزيد من التفتيت لليمن، وتعقيد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقال مسؤولان في الحكومة اليمنية لـ"رويترز" إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن، للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.

وذكر مصدر ثالث مطلع على المحادثات اليوم الاثنين "هناك حتى الآن، تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جاريا ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات".

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

وشهدت عدن اشتباكات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح، وقد أسفرت المعارك عن سيطرة المجلس على جميع مقرات الحكومة في المدينة.

وعادت وأعلنت الحكومة اليمنية لاحقا سيطرتها على محافظة عدن التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما نفاه المجلس ونشر صورا لقادته من مطار عدن.