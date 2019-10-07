مصر: 120 ألف وظيفة يمكن التقدم لها بدءا من الأربعاء المقبل

كشفت مصر النقاب، مساء اليوم الاثنين، عما وصفته بأكبر بوابة للتوظيف، والتي ستمكنها من توظيف أكثر من 120 ألف شاب بدءا من الأربعاء المقبل.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، في مؤتمر صحفي نقله موقع "مصراوي"، إن الوزارة ستدشن يوم الأربعاء، أكبر بوابة للتوظيف في الوزارة يوم الأربعاء المقبل، والتي ستمكن من توظيف نحو 120 ألف معلم.

وأضاف الوزير المصري "البوابة ستكون متاحة لمن يريد التعاون مع الوزارة، وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من (معلمين - إداريين - عمال)".

وأوضح أن التقديم على تلك الوظائف سيكون إلكترونيا بصورة كاملة، وشفافا بصورة تامة.

وأردف "أي شخص يرغب في العمل بمجال التعليم، لابد أن يسجل بياناته في البوابة".

واستمر "كما أن البوابة مفتوحة أيضا للعمل التطوعي في مجالات التعليم".

وقال وزير التربية والتعليم المصري "الوزارة تبحث عن 120 ألف معلم، للتعاقد معه لمدة عام".

وشدد شوقي على أن هذا القرار، ليس ملك لوزارة التربية والتعليم، بل هو قرار دولة.

وأضاف "توجد أفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، وسيتم الاختيار حسب الكفاءة، وليس بالتظاهر أو بالصوت العالي".

ولفت الوزير المصري إلى أن من قدم في السابق غير مطالب بتقديم أوراق مرة أخرى.

وأتم بقوله "البوابة متاحة للمستقبل، سواء لهذه المسابقة أو القادمة، وسيتم اختيار 120 ألف معلم والباقي سيستمر لحين الاحتياج إليه".