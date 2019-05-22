بسبب ارتفاع درجات الحرارة... تأجيل الامتحانات في مصر

تسبب ارتفاع درجة الحرارة في إعلان المسؤولين تعطيل الدراسة في إحدى محافظات جنوب مصر، غدا الخميس 23 مايو / آيار، خاصة بعدما حذرت الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة.

© AP Photo / Amr Nabil درجة حرارة الطقس في مصر تسجل معدلات قياسية غدا الخميس

وتم تعطيل الدراسة في محافظة أسيوط، غدا الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم، وشمل القرار ( الطلاب والمعلمين ولجان تقدير الدرجات و"كنترول" الشهادة الإعدادية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة"، بحسب موقع " صدى البلد " المصري، الذي أوضح أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامتهم.

ويأتي ذلك تماشيا مع قرار طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على أن يتم استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

وسجلت درجات حرارة الطقس في مصر مستوى غير مسبوق خلال شهر مايو الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة غدا الخميس بنحو 45 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك"، "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".

وأكد سعودي أن "درجات حرارة الطقس أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام بما يتراوح 7 إلى 8 درجات مئوية"، موضحا "المناطق الشرقية لمصر وعلى رأسها القاهرة، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تحت تأثير برياح جنوبية شرقية مصدرها شبه الجزيرة العربية".