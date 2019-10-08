بالفيديو: تركيا تدفع مزيدا من التعزيزات العسكرية على الحدود السورية

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إنه وصلت مزيد من التعزيزات للوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود السورية.
ونقلت "الأناضول" عن مصادر عسكرية، قولهم إن تلك التعزيزات العسكرية، تم إرسالها بهدف "تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا".
وكانت وزارة الدفاع التركية وقد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.
وقالت الوزارة في بيان على تويتر: "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".
إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية التركية للحدود مع #سوريا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2019
4 حافلات من الجنود وصلت إلى منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا بعد خروجها قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية شانلي أورفةhttps://t.co/5LpwGyjhLL pic.twitter.com/WMalDRpwYv
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.
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